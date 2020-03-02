В Харькове женщина во время прогулки обнаружила труп в коллекторной трубе

Обстоятельства смерти пока выясняются.

В Новобаварском районе Харькова в коллекторной трубе возле реки Уды нашли труп. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Женское тело во время прогулки обнаружила местная жительница. На место выезжали руководство ГУНП в Харьковской области и районной полиции, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория. Как установлено, погибшей около 20-35 лет. Читайте такжеВ Полтаве нашли труп с оторванной головой Тело женщины доставили в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Следователи открыли уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины. Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы. Полицейские устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее смерти.

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