В Харькове женщина во время прогулки обнаружила труп в коллекторной трубе
В Новобаварском районе Харькова в коллекторной трубе возле реки Уды нашли труп.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Женское тело во время прогулки обнаружила местная жительница.
На место выезжали руководство ГУНП в Харьковской области и районной полиции, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория. Как установлено, погибшей около 20-35 лет.
Читайте такжеВ Полтаве нашли труп с оторванной головой
Тело женщины доставили в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Следователи открыли уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины. Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.
Полицейские устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее смерти.