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В Харькове женщина во время прогулки обнаружила труп в коллекторной трубе

15:46, 02 марта 2020
Происшествия
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В Харькове женщина во время прогулки обнаружила труп / фото Johana Lizet via flickr.com

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Женское тело во время прогулки обнаружила местная жительница.

На место выезжали руководство ГУНП в Харьковской области и районной полиции, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория. Как установлено, погибшей около 20-35 лет. 

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Тело женщины доставили в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Следователи открыли уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины. Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.

Полицейские устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее смерти.

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