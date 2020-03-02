Пулеметы, винтовки и сотни патронов: в Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия

Мужчина заявил, что оружие он хранил для собственных нужд.

В Одесской области правоохранители изъяли у местного жителя арсенал оружия и боеприпасов.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, оружие и боеприпасы обнаружены в Лиманском районе, в гараже, который мужчина арендовал.

Как отмечается, во время обыска обнаружено и изъято два пулемета, две винтовки, пистолет Токарева, прицел, восемь магазинов, четыре банки с порохом, почти 500 патронов и пуль (в том числе к автоматическому оружию), а также более 1,5 тыс. гильз.

«Все это 38-летний мужчина хранил в съемном гараже», - заявили в главке.

Правоохранителям злоумышленник заявил, что оружие и часть патронов он приобрел через Интернет, остальное – нашел на улицах при помощи металлоискателя и хранил для собственных нужд, не уточнив для каких именно.

Изъятый арсенал правоохранители направили на экспертизу. По факту открыто производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.