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На Харьковщине мужчина угрожал выбросить 11-месячного ребенка из окна

18:09, 01 марта 2020
Происшествия
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Спасатели с помощью автолестницы помогли полицейским / фото: "Комментарии.UA"

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Об этом «Комментарии.UA» рассказали в отделе коммуникаций ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, инцидент произошел первого марта в Балаклее. Спасатели получили информацию о том, что на улице Соборной, 42 мужчина 1982 года рождения закрылся в квартире с 11-месячным ребенком и грозится выбросить малыша из окна.

Спасатели с помощью автолестницы помогли сотрудникам полиции попасть внутрь жилища, после чего правоохранители обезвредили нарушителя.

Как сообщал УНИАН, суд в Харькове избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста без права на залог для 37-летнего Романа Меленченка, который ранее взял в заложники прохожую и тяжело ранил полицейского.

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