В Киеве задержали двух мужчин за незаконное хранение оружия и боеприпасов (видео)

У задержанных обнаружили пистолет-пулемет с глушителем, комплектующие части для кустарного производства патронов и более тысячи боеприпасов различного калибра.

Полиция задержала двух киевлян за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, во время документирования преступления полицейские провели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области.

По словам оперуполномоченного уголовного розыска Шевченковского управления полиции Юрия Касьяна, по месту жительства и в гараже одного из подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли пистолет-пулемет с глушителем, комплектующие части для кустарного производства патронов и более тысячи боеприпасов различных калибров.

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«Изъятые предметы направили на проведение экспертного исследования. Владельцев запрещенных вещей задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались жители столицы, 1977 г.р. и 1978 г.р., которые ранее не привлекались к уголовной ответственности», - отметил полицейский.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении, им грозит до семи лет лишения свободы.