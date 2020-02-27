Скандал на вокзале в Киеве: очевидец заснял, как полицейский "крышует" карманников (видео)

Двоих воров-карманников поймали "на горячем", но сотрудник полиции дал им сбежать.

На Центральном киевском железнодорожном вокзале произошел инцидент с участием карманных воров и полицейского.

Читайте такжеВ метро Киева устроили самосуд над грабителем (фото, видео)Об этом пишет Главред со ссылкой на видеоролик, который опубликовал в Facebook очевидец инцидента Сергей Бондарь.

На видео видно, как мужчина поднял скандал после того, как разоблачил пару злоумышленников. Им же на помощь тут же пришел сотрудник полиции Олег Мигалко.

«Снова их поймал. И что вы думаете? Подходит какой-то черт, тычет какое-то удостоверение и за куртку тянет меня на улицу. Оказалось, что это мент с вокзального управления полиции. Прикрывающий грабителей, когда они грабят. Прямо когда их ловят, он хватает жертву и дает убежать грабителям. Далее все на видео. Дикость ситуации в том, что один из грабителей на видео прямо передо мной – Руслан Горват. Он находится в розыске за десятки краж и за то, что прямо в отделении оторвал плитку с пола и проломил головы четырем полицейским», – написал Сергей в подписи к видео.

При этом, говоря о полицейском, он добавил: «Дурака выгнали из Академии полиции. Он ушел в «Беркут». Его и с «Беркута» даже выгнали. Пристроился в вокзальной полиции «крышевать» грабителей».

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