В Киеве ромы пытались ограбить Руслану Писанку: упала на дорогу и разодрала локоть

Актриса призвала ромов не позорить нацию.

Известная украинская актриса Руслана Писанка заявила, что утром 15 октября ее пытались ограбить на железнодорожном вокзале в Киеве.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

Читайте такжеКара настигла: вор сломал ноги после ограбления семьи инвалидов (фото, видео)«Ромы, не позорьте нацию! Сегодня в 6.45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной 5 человек орудуют. Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту», – отметила она.

По ее словам, воры ничего не забрали, в ситуацию вмешался муж.

«Зализываю раны. Будьте бдительны... На вокзале промышляют ромы, те, которые, видимо, не хотят, чтобы их уважали. Ромы, не позорьте нацию!» – добавила Руслана Писанка.

Ранее УНИАН сообщал о том, как в Киеве ромы битами избили прохожего.