Выбитые окна, кровь и крики: в Жмеринке члены "Нацдружин" штурмовали горсовет, 11 задержанных (видео)

По предварительной информации, во время инцидента пострадали 8 полицейских и 4 человека, совершившие правонарушения.

В Винницкой области за совершение хулиганских действий в помещении городского совета Жмеринки полицейские задержали 11 человек.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, 27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии.

Читайте такжеСтолкновения на "Барабашова": полиция задержала 20 человек

Отмечается, что в зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские.

«Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо лиц, совершивших правонарушения. Им оказывается медицинская помощь.

За совершение хулиганских действий полицейские задержали и доставили в отдел полиции 11 человек. Правоохранители устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения. Также устанавливаются лица всех участников происшествия.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Жмеринского отдела полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.