Слышны выстрелы и взрывы: на "Барабашова" в Харькове произошла крупная потасовка – соцсети (видео)
13:16, 27 февраля 2020Происшествия
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По данным очевидцев, потасовка произошла между предпринимателями рынка и группой людей в форме муниципальной охраны Харькова.
Потасовка на Барабашова / скриншот из видео
В четверг, 27 февраля, на въезде ТРЦ «Барабашово», где начались работы по строительству дороги, которая соединит Салтовку и центр Харькова, произошла крупная потасовка между предпринимателями рынка и группой людей в форме муниципальной охраны Харькова.
Видео с соответствующими кадрами публикуют в различных городских пабликах.
На одном видеоролике видно, как люди в темно зеленой форме преграждают путь предпринимателям, мужчина с пистолетом в руках кричит женщине «не провоцировать», на фоне слышны звуки выстрелов и взрывов.
Тем временем, движ на Барабане становится все серьезней pic.twitter.com/aXSmejPKQf— Хуевый Харьков (@h_kharkov) February 27, 2020
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