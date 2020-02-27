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Слышны выстрелы и взрывы: на "Барабашова" в Харькове произошла крупная потасовка – соцсети (видео)

13:16, 27 февраля 2020
Происшествия
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Потасовка на Барабашова / скриншот из видео

В четверг, 27 февраля, на въезде ТРЦ «Барабашово», где начались работы по строительству дороги, которая соединит Салтовку и центр Харькова, произошла крупная потасовка между предпринимателями рынка и группой людей в форме муниципальной охраны Харькова.

Видео с соответствующими кадрами публикуют в различных городских пабликах.

На одном видеоролике видно, как люди в темно зеленой форме преграждают путь предпринимателям, мужчина с пистолетом в руках кричит женщине «не провоцировать», на фоне слышны звуки выстрелов и взрывов.

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