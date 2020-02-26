В Одесской области на границе с Молдовой задержали водителя автобуса с килограммом метадона
14:34, 26 февраля 2020Происшествия
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Водитель задержан, вещество изъято и передано правоохранительным органам Республики Молдова.
Три пакета с наркотиками нашли в салоне под сиденьем / фото facebook.com/ODnewcustoms
В Одесской области на украино-молдавской границе задержали иностранца – водителя рейсового автобуса – с килограммом метадона.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской таможни, синтетический наркотик пытался незаконно вывезти из Украины гражданин Молдовы, который управлял рейсовым микроавтобусом «Одесса – Кишинев».
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«Он возвращался домой через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Паланка». Три пакета с прозрачным кристаллическим веществом – метадоном – общим весом до 1 кг были найдены во время осмотра в салоне автобуса под сиденьем», - сообщили в таможне.
Водитель задержан, вещество изъято и передано правоохранительным органам Республики Молдова.
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