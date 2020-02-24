"Стенка на стенку": в Харькове произошла массовая драка между подростками (видео)

Когда приехала полиция, на месте событий уже никого не было

В Харькове произошла массовая драка между подростками, которые буквально пошли «стенка на стенку» в центре города на глазах у десятков очевидцев.

Читайте такжеВ Сумской области в результате драки с поножовщиной возле кафе один человек погиб, еще один – в больницеИнцидент произошел в воскресенье, 23 февраля, на бульваре Ивана Каркача. Видео драки опубликовали очевидцы в соцсетях и на YouTube.

Как сообщили очевидцы, драка вспыхнула между жителями микрорайонов Салтовки и ХТЗ. На кадрах видно, как на спортплощадке схлестнулись около десятка агрессивно настроенных подростков. Другие – спокойно наблюдали и снимали все на телефоны.

В полиции рассказали, что вызов по поводу драки поступил около 16:55. Потрясенный очевидец сообщил, что собралось несколько десятков парней и происходит ссора. Вместе с тем наряд патрульной полиции, который выехал по данному адресу, никаких подозрительных лиц не обнаружил. Мужчина, который вызвал полицию, от написания заявления отказался.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее УНИАН сообщал, как во Львове во время массовой драки пострадали двое полицейских.