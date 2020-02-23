Во Львове во время массовой драки пострадали двое полицейских

Полиция установила причастных к совершению правонарушения. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет.

В центре Львова минувшей ночью произошла массовая драка, в ходе которой пострадали двое патрульных полицейских.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«23 февраля около 2:35 в полицию поступило сообщение о массовой драке на площади Рынок во Львове. На место происшествия немедленно прибыли экипажи патрульной полиции Львовщины. Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», - говорится в сообщении.

Полиция установила причастных к совершению правонарушения. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет.

По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, добавили в полицейском главке.

По данным местных СМИ, в драке участвовали около 15 человек.