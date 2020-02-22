На Киевщине застрелился бывший руководитель телеканала "Интер" - СМИ

Самоубийство он совершил в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары.

В селе Чайки Киевской области застрелился 56-летний житель столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Так, на спецлинию «102» позвонила жительница села Чайки и сообщила, что в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, приехавший в гости из Киева.

По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъяты пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильза.

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«По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам. Тело умершего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой «Самоубийство». Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.

Как сообщают некоторые СМИ, погибшим является бывший руководитель телеканала «Интер», предприниматель Сергей Старицкий, самоубийство он совершил в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары.