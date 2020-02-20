Слезоточивый газ в школе в Киевской области, от которого пострадали 16 детей, распылил ученик

На момент инцидента в учебном заведении находились 357 детей.

Слезоточивый газ в школе г. Сквира Киевской области, от которого пострадали 16 детей, случайно распылил ученик.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Читайте такжеПод Киевом в школе распылили слезоточивый газ: виновника ищет полиция (фото)

«Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, установила, что ученица 9-го класса попросила своего одноклассника поставить ее мобильный телефон на зарядку, взяв зарядное устройство из кармана ее куртки. По словам парня, он, пытаясь взять зарядное устройство, случайно нажал на газовый баллончик, который также находился в кармане. Учителям о данной ситуации ученики не сообщали», - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что ученице баллончик приобрел отец, для самозащиты.

На момент инцидента в учебном заведении находились 357 детей. Все они успешно были эвакуированы. Сейчас в больнице находятся трое пострадавших.

Баллончик с перечным газом слезоточивого раздражающего действия правоохранители изъяли как вещественное доказательство.

Решается вопрос о правовой квалификации действий подростков. Также ювенальные полицейские провели профилактически разъяснительную беседу с учащимися по предотвращению дальнейших подобных случаев.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля полиция сообщила, что в школе в городе Сквира неизвестный распылил неустановленное вещество, по предварительным данным - слезоточивое. В результате распыленного газа в медицинское учреждение были госпитализированы 16 детей.