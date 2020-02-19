В харьковском общежитии умер парень

Парень был единственным ребенком в семье, ему было 22 года.

В общежитии Харьковского государственного автодорожного колледжа нашли тело 22-летнего парня.

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В полиции факт смерти молодого человека подтвердили, сейчас устанавливаются обстоятельства дела, сообщает МГ «Объектив». Парень проживал в общежитии колледжа, однако не являлся студентом, сообщил директор учебного заведения Анатолий Перевозник. Молодой человек попросился остаться в общежитии после окончания автодорожного колледжа. Он работал, вел нормальный образ жизни, утверждают работники учебного заведения.

Парень был единственным ребенком в семье, ему было 22 года, сказали жильцы общежития. После того, как он перестал выходить на связь, мать запаниковала и позвонила работникам учреждения. Во второй половине дня молодого человека нашли в незапертой собственной комнате.

Причина смерти пока устанавливается. Заведующий общежития Андрей Свир утверждает, что не увидел в помещении следов от алкоголя или наркотиков. Мужчина говорит, что молодой человек ранее жаловался на сердце, а в его комнате нашли баллончик, предварительно от астмы или эпилепсии.