На Днепропетровщине в водоеме нашли фрагменты женского тела (фото)
16:46, 18 февраля 2020Происшествия
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Полиция открыла уголовное производство.
Сейчас полиция устанавливает личность умершей / Фото: Нацполиция
Фрагменты женского тела водолазы извлекли из пруда в Металлургическом районе города Кривой Рог.
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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
Сообщение об обнаружении фрагментов тела человека поступило в полицию 18 февраля в 10:10. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и личность умершей.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Ранее УНИАН сообщал, что на Днепропетровщине Renault слетел с мостика в воду, погибла 19-летняя девушка.
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