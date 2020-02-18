На Днепропетровщине в водоеме нашли фрагменты женского тела (фото)

Полиция открыла уголовное производство.

Фрагменты женского тела водолазы извлекли из пруда в Металлургическом районе города Кривой Рог.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Сообщение об обнаружении фрагментов тела человека поступило в полицию 18 февраля в 10:10. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и личность умершей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ранее УНИАН сообщал, что на Днепропетровщине Renault слетел с мостика в воду, погибла 19-летняя девушка.