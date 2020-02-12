На Днепропетровщине Renault слетел с мостика в воду, погибла 19-летняя девушка (видео)

Водителя автомобиля пришлось извлекать из воды с помощью спасательного круга и веревки.

В Верхнеднепровском районе 11 февраля вечером в результате падения легкового автомобиля Renault MEGANE в сбросной канал реки Самоткань погибла 19-летняя девушка и пострадал водитель 1970 года рождения.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, сообщение о ДТП поступило в Службу спасения 11 февраля в 18:42.

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«На месте происшествия установлено, что, ориентировочно, во время следования по узкому мостику через сбросной канал легковой автомобиль Renault MEGANE упал в воду. В результате происшествия погибла пассажирка, гражданка 2001 года рождения, и пострадал водитель, гражданин 1970 года рождения, которого сотрудники Службы спасения изъяли из воды с помощью спасательного круга и веревки», - говорится в сообщении.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации в больницу.

К месту происшествия привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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