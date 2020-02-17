В Сумской области в результате драки с поножовщиной возле кафе один человек погиб, еще один – в больнице

Посетители кафе поссорились из-за девушки и устроили выяснение отношений с помощью ножа.

В городе Шостка Сумской области в результате драки возле кафе один человек получил смертельное ножевое ранение, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, инцидент произошел сегодня ночью, рядом с развлекательным заведением.

Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что между двумя компаниями посетителей кафе произошел конфликт.

«Мужчины поссорились из-за девушек, которые также отдыхали в заведении. Выяснять отношения вышли на улицу, где завязалась драка. Во время нее в ход пошел нож», - говорится в сообщении.

По данным полиции, вызванные медики констатировали смерть 27-летнего мужчины, а его 24-летнего товарища, также с ножевыми ранениями, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту в полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК, в рамках которых полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта и проводят ряд мероприятий по розыску подозреваемых лиц.