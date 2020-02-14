В Персидском заливе с борта иностранного судна пропал украинский моряк (фото)

Родственники уверены, что дело пытаются «замять». У моряка был конфликт с российскими коллегами - капитаном и старпомом.

В Персидском заливе после конфликта с российскими коллегами в борта иностранного судна пропал украинский моряк.

Как сообщили УНИАН в благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса), об исчезновении гражданина Украины Александра Горяева, 1987 г. р., родственникам сообщил представитель крюинговой компании 13 февраля.

При этом, со слов родственников, 2-й помощник капитана Горяев пропал еще 8 февраля с борта судна «Виктория» (Cargo ship, Флаг Belize, IMO 9065912), когда оно находилось в нейтральных водах Персидского залива, по пути в Иран.

Как отмечается, 23 января Горяев рассказал по телефону родственникам о том, что у него конфликт с новыми капитаном и старпомом – гражданами России из Ростова-на-Дону.

С его слов, они недавно прибыли на судно, заменив списавшихся на берег предыдущих капитана и старшего помощника.

«Сестра и жена пропавшего уверены - дело об исчезновении пытаются «замять»: отсутствие украинского моряка коллегами обнаружено не в 16:30, как указано в уведомлении, разосланном соседним судам, а гораздо раньше», - сообщили в «Ассоль».

Как узнали родственники, Горяев присутствовал на ужине и должен был заступить на вахту. Когда коллеги пришли его будить, в каюте 2-го помощника капитана не оказалось. Как акцентируется, у российских капитана и старпома были мотивы «не найти украинского моряка» - якобы для видимости судно сделало круг в районе предполагаемого места исчезновения и проследовало в ближайший порт.

Только придя в порт, они сообщили, что с борта исчез член экипажа.

В организации подчеркивают, что Горяев – третий украинский моряк, пропавший с борта иностранного судна за 16 дней - с конца января по начало февраля.

В частности, 23 января исчез Денис Литвиненко, 1978 г. р., который находился в рейсе на судне «Star Aquila» (IMO: 9594573), которое ходит под флагом Маршалловых островов. Судно было на расстоянии 12 морских миль «на якоре» у города Мобил (штат Алабама, США).

24 января с борта судна «GREEN ITALIA» (Флаг Багамы, IMO: 9045780) на переходе из Эквадора в Панаму исчез Евгений Масленников, 1983 г. р.

Как сообщал УНИАН, в конце января в благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса) заявили, что украинский моряк Евгений Масленников пропал с иностранного судна «GREEN ITALIA» (флаг Багамы), следовавшего из Нигерии.

Судно выполняло рейс из порта LAGOS (Нигерия) в порт MOBILE (США).