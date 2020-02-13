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В МИД подтвердили гибель восьми украинцев в аварии под российским Псковом (фото)

08:54, 13 февраля 2020
Происшествия
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В МИД подтвердили смертельное ДТП в России / фото ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

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Как сообщает «Громадське», эту информацию подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

«13.02.2020 в 00:29 (по местному времени) вблизи с. Рыже Пустошкинского района Псковской области (РФ) произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими регистрационными номерами и грузовика», - сообщили она.

По предварительной информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли 8 граждан Украины, еще 1 украинец получил травмы средней степени тяжести.

Между тем российские СМИ публикуют страшные фото с места трагедии.

фото ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

Ранее российские СМИ сообщили, что в Псковской области Российской Федерации микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли восемь украинцев.

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