Стреляли по колесам: на мосту Метро в Киеве задержали иностранца, убегавшего от копов

Во время общения с сотрудниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать.

В среду, 12 февраля, полиция Киева со стрельбой остановила автомобиль с вооруженным водителем беглецом.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сотрудники полка полиции особого назначения остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов и осмотра транспортного средства.

«Приблизившись к машине, милиционер заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с сотрудниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать. В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить», - говорится в сообщении.

Наряд полиции начал преследовать водителя-беглеца. Спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам машины. Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения. В результате применения оружия никто не пострадал.

Сейчас правоохранители общаются с водителем, проводят осмотр места происшествия и автомобиля. В салоне эксперты обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции.