В Житомирской области в доме угорели трое малолетних детей
В селе Липно Житомирской области в результате отравления угарным газом госпитализированы трое малолетних детей.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, информация об инциденте поступила к правоохранителям 9 февраля около 16:15.
«В сообщении говорилось о пожаре в с. Липно и отравлении угарным газом двух 3-летних двойняшек и их 4-летнего братика», - отметили в полиции.
Предварительно установлено, что дети спали в одной из комнат, а через некоторое время взрослые, придя в дом, обнаружили, что в комнате полно дыма и тлеет постель.
«Мать детей положила их спать, а сама вышла в летнюю кухню, когда же вернулась, то увидела, что комната наполнена дымом, а дети угорели», - уточнили в полиции.
По информации ведомства, пожар удалось быстро потушить.
Детей сначала госпитализировали в реанимационное отделение Любарской райбольницы, а оттуда перевели в Житомирскую областную детскую больницу. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, их состояние оценивается как стабильное.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Расследование дела продолжается.