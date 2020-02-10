В Житомирской области в доме угорели трое малолетних детей

В настоящее время медики оценивают их состояние как стабильное.

В селе Липно Житомирской области в результате отравления угарным газом госпитализированы трое малолетних детей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, информация об инциденте поступила к правоохранителям 9 февраля около 16:15.

«В сообщении говорилось о пожаре в с. Липно и отравлении угарным газом двух 3-летних двойняшек и их 4-летнего братика», - отметили в полиции.

Предварительно установлено, что дети спали в одной из комнат, а через некоторое время взрослые, придя в дом, обнаружили, что в комнате полно дыма и тлеет постель.

«Мать детей положила их спать, а сама вышла в летнюю кухню, когда же вернулась, то увидела, что комната наполнена дымом, а дети угорели», - уточнили в полиции.

По информации ведомства, пожар удалось быстро потушить.

Детей сначала госпитализировали в реанимационное отделение Любарской райбольницы, а оттуда перевели в Житомирскую областную детскую больницу. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, их состояние оценивается как стабильное.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Расследование дела продолжается.