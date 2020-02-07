Убивали людей из-за долгов: в Ривненской области задержали двух рецидивистов

В течение вечера злоумышленники убили мужчину за долг в 500 гривен, нанесли смертельные травмы 82-летней пенсионерке, а ее зятю проломили череп.

В Ривненской области задержали двух местных жителей, которые из-за долга в 500 гривен убили человека.

Как сообщила УНИАН заместитель руководителя отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Мария Юстицкая, преступление было совершено вчера вечером в городе Здолбунов.

«Подозрительные крики и шум в соседской квартире около 21:00 услышала жительница дома. Она сразу позвонила в полицию. Следственно-оперативная группа, приехавшая на место происшествия на улицу Заводскую, обнаружила в квартире без признаков жизни 38-летнего мужчину с колото-резаными ранами в области шеи и 46-летнего владельца дома с аналогичными ранениями, не опасными для жизни», - говорится в сообщении.

Предварительно полицейские выяснили, что злоумышленники в состоянии сильного алкогольного опьянения решили вернуть деньги, одолженные 46-летним мужчиной. Сумма долга, по предварительным данным, составила 500 гривен.

«Совершенное побудило злоумышленников к другим преступлениям, и они отправились к еще одной семье. Через час после этого события в квартире на проспекте Цементников женщина обнаружила в крови мать и своего мужа. 82-летнюю и 60-летнего пострадавших с открытыми черепно-мозговыми травмами, переломами костей свода черепа, рублеными ранами головы госпитализировали в больницу», - добавили в полиции.

По информации Юстицкой, вследствие полученных травм сегодня пенсионерка умерла.

В совершении преступлений подозреваются 31-летний местный житель, который недавно освободился из мест лишения свободы за совершенный разбой, и 27-летний местный житель, который привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и в отношении которого сейчас находятся материалы на рассмотрении в суде.

Оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанные подозреваются в совершении умышленного убийства, покушении на убийство и разбоя по ст. 115, 187 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное им грозит пожизненное заключение.Полицейские изъяли орудие, которым были совершены преступления.