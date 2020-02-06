В Полтавской области в выгребной яме обнаружили тело молодой харьковчанки

Девушка приехала из Харькова к своей тете в Карловку. В дальнейшем она отправилась погостить к подружке в село, где и обнаружили ее тело.

Девушка приехала из Харькова к своей тете в Карловку. В дальнейшем она отправилась погостить к подружке в село, где и обнаружили ее тело.

В селе Ланна Карловского района Полтавской области 5 февраля в выгребной яме обнаружили тело жительницы Харькова, 1997 года рождения.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Полтавской области, от дежурного Карловского отдела полиции спасателям поступила информация о том, что в выгребной яме вблизи жилого дома найдено тело женщины.

Отмечается, что спасатели достали тело из ямы. Оно направлено на экспертизу для установления причины смерти.

По информации отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области, об исчезновении девушки в полицию сообщила ее родственница, жительница Карловского района.

По словам руководителя отдела коммуникации полиции Полтавщины Юрия Сулаева, умершая девушка родилась в Карловке, но проживала в Харькове.

«Она приехала в Карловку к тете. Оттуда 2 февраля поехала в гости к подружке в село Ланна. Из-за того, что тетя не могла долгое время связаться с племянницей, 4 февраля она сообщила в полицию о ее исчезновении. 5 февраля девушку нашли в канализационной яме в селе», - рассказал он.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Также решается вопрос о дополнительной квалификации по ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УКУ. Продолжаются следственные действия.