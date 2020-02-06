В Одесском СИЗО несовершеннолетний заключенный пытался совершить самоубийство

Заключенный, 2003 года рождения, резал себе вены одноразовым лезвием.

В Одесском следственном изоляторе несовершеннолетний заключенный пытался совершить самоубийство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по результатам проведенной комплексной проверки СИЗО в связи с инцидентом прокуратурой начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее выполнение должностными лицами изолятора своих служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних) УКУ.

«Прокуроры обнаружили, что администрацией учреждения крайне неэффективно проводится индивидуально-профилактическая работа с наиболее опасной категорией лиц с точки зрения возможности совершения ими самоубийства. Это приводит к тому, что несовершеннолетние наносят себе увечья… Как следствие, во время пребывания в СИЗО несовершеннолетний совершил попытку самоубийства», - пояснили в прокуратуре.

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По информации ведомства, этот случай не единичный.

«Так, правоохранители зарегистрировали еще три уголовных производства по фактам получения несовершеннолетними телесных повреждений (ч. 3 ст. 120 «Доведение несовершеннолетнего до самоубийства» УКУ)», - отметили в пресс-службе.

Как уточнил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, упомянутый несовершеннолетний, 2003 года рождения, пытался совершить самоубийство в конце января. Он пытался вскрыть себе вены одноразовым лезвием.