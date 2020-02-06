На Закарпатье троих патрульных полицейских подозревают в избиении супружеской пары

Т.в.а. заместителя командира взвода патрульной полиции и двух его подчиненных отстранены от службы.

В Закарпатской области трем патрульным полицейским сообщено о подозрении в избиении супружеской пары.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Отмечается, что следователи территориального управления ГБР, расположенного во Львове, сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным Управления патрульной полиции в Закарпатской области в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, 7 января врио заместителя командира взвода совместно с коллегой по службе осуществляли патрулирование в городе Мукачево и остановили автомобиль Citroen, в котором находились трое пассажиров.

«Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивое вещество «Терен 4» к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу. Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

В ГБР сообщили, что врио заместителя командира взвода патрульной полиции и двое его подчиненных отстранены от службы, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.