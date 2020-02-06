В Харькове на остановке нашли скелет человека (фото 18+)

Информацию о страшной находке подтвердили в полиции.

В Харькове на остановке троллейбуса нашли человеческие останки.

Об этом со ссылкой на информацию очевидцев пишет vgorode.

"Нашли человеческий череп и бедро. Возможно, умер бомж, но это не точно", - рассказали харьковчане на Telegram-канале "Типичное ХТЗ".

Страшную находку подтвердили в пресс-службе полиции.

"Сообщение о событии поступило в Индустриальный отдел полиции в 10:50 5 февраля. По адресу выезжали патрульные и следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины", - отметили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще один травмирован.