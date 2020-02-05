В Николаеве полицейский на встрече выпускников обокрал бывших одноклассников (видео)

Злоумышленника разоблачили с помощью записей с камер видеонаблюдения.

В Николаеве инспектор полиции на встрече выпускников в одном из местных кафе ограбил нескольких своих бывших одноклассников.

Как сообщили УНИАН в отдел коммуникации полиции Николаевской области, полицейского-злоумышленника уже уволили со службы.

«Главное управление Национальной полиции в Николаевской области официально сообщает, что с сегодняшнего дня указанный работник уволен из рядов полиции. Нам очень жаль, что такие люди еще встречаются среди нас, которые своими поступками порочат честь, звание полицейского и искажают кропотливую и трудную работу настоящих полицейских, которые ежедневно рискуют собственными интересами и даже жизнью, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность для граждан. И сегодня для всех действующих сотрудников этот досадный случай стал даже большим ударом, чем для граждан», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для дачи правовой оценки.

В то же время, по информации местных СМИ, инцидент произошел еще в субботу, 1 февраля, в одном из заведений Центрального района города. Отмечается, что участники встречи во время мероприятия обнаружили, что из четырех сумок пропали деньги. Пострадавшие вызвали на место происшествия полицейских, а также обратились к персоналу заведения.

Через некоторое время менеджер заведения просмотрел записи с камер наблюдения и обнаружил, что к краже причастен мужчина, отдыхавший в одной компании со своими бывшими одноклассниками.

После того, как потерпевшие узнали на видео своего одноклассника, тот начал всячески извиняться перед пострадавшими и пообещал вернуть все деньги.

Пострадавшие не стали официально обращаться с заявлением в полицию.

По данным николаевских СМИ, которые также обнародовали соответствующее видео, мужчина на записи похож на действующего сотрудника полиции, капитана Антона Симакова, который работал старшим инспектором управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ НП в Николаевской области. Согласно данным декларации, бывший полицейский имеет жену и трех дочерей.