В Тернопольской области в больнице умер мужчина, которого медики приняли за бездомного и не лечили

По словам родственницы мужчины, у него на улице случился инфаркт. Медики подумали, что он бездомный и почти сутки не оказывали ему помощь.

В Тернопольской области полицейские открыли уголовное производство в отношении медиков, из-за бездействия которых в больнице скончался 76-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, с заявлением привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медиков Чертковской районной больницы обратились родственники умершего мужчины.

В частности, родственница умершего Лоритта Бобак опубликовала в Facebook сообщение о том, что 30 января ее дядю, лежавшего посреди улицы в грязи, увидели прохожие и вызвали «скорую».

«В нашей больнице смотрят только на чистых и с деньгами, грязным они жизни не спасают...», - написала Бобак.

По ее словам, о том, что мужчина находится в больнице, родственникам сообщили на следующий день.

«Дядя сидел в первом коридорчике санпропускника уже сутки, без помощи. С виду он был едва жив, но кого это интересует. Только после того, как я пошла к главному врачу, на него обратили внимание... По факту - инфаркт, ушибы и реанимация. Все это время во внутреннем кармане дядиной куртки были его паспорт и телефон. Но люди боялись испачкать руки, не понимая того, что испачкали свои ничтожные души», - подчеркнула Бобак и добавила, что 1 февраля мужчина скончался.

Полицейские получили заключение медиков о причине смерти пенсионера. В рамках уголовного производства решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая даст ответ на вопрос, что стало причиной смерти мужчины.

Следователи Чертковского отдела полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ч. 1 ст. 140 УК (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей).