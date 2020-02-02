Переломы, ушибы и ампутированная нога: на Херсонщине подросток попал под тепловоз

По словам машиниста, парень в темноте переходил железнодорожные пути и на предупредительный гудок не реагировал.

Поздно вечером в Днепровском районе Херсонской области на железнодорожном перегоне «Херсон-Антоновка» 15-летний подросток попал под тепловоз.

Читайте такжеВ Николаеве молодой актер бросился под тепловоз, найдена предсмертная записка - СМИ (фото)Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

«С переломами и многочисленными ушибами несовершеннолетний был госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы, где он находится сейчас в очень тяжелом состоянии. Также у парня ампутирована часть правой ноги. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия», – говорится сообщении.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Днепровского отделения полиции около 21:30. На месте происшествия 33-летний машинист локомотива рассказал полицейским, что потерпевший в темноте переходил железнодорожные пути и на предупредительный гудок не реагировал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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