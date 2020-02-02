Полиция ищет хулигана.

Днем в субботу, 2 февраля, в Днепре, пьяный пассажир напал на водителя троллейбуса во время движения.

Читайте такжеВ Одессе водители троллейбусов подрались на глазах у пассажиров (видео)Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«В Днепре около 13:45 на остановке «Медтехника» по проспекту Александра пьяному пассажиру не понравилось, как водитель троллейбуса №5 тронулся с перекрестка и его «качнуло». После этого мужчина ворвался в кабину водителя и нанес ему удар по лицу. От полученного удара водитель троллейбуса потерял сознание. Троллейбус неконтролируемо откатился назад на самом крутом подъеме проспекта. Жизнь пассажиров оказалась в опасности. Однако через несколько секунд водитель справился с ситуацией и аварийно произвел остановку транспортного средства», – говорится в сообщении.

Злоумышленник выскочил из троллейбуса и сбежал. 35-летнему водителю он рассек губу. На место прибыла патрульная полиция, которая зафиксировала происшествие. Водитель помогает правоохранителям составить фоторобот для поимки хулигана

Ранее УНИАН сообщал, как в Одессе автомобиль на большой скорости врезался в дом, водитель погиб.