В Одессе водители троллейбусов подрались на глазах у пассажиров (видео)

Ситуацией воспользовались пассажиры, которые вышли из транспорта, так и не расплатившись за проезд.

В Одессе водители двух троллейбусов подрались посреди рейса.

Об этом сообщает Обозреватель.

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По словам свидетелей происшествия, причиной конфликта стало недовольство одного из водителей относительно действий своего коллеги, который припарковался на остановке слишком близко.

«Одному водителю троллейбуса очень не понравилось, что второй остановился сзади слишком близко от него. Поэтому он вышел из своей кабины, подошел к своему коллеге и стал выяснять отношения. Второй водитель в долгу не остался, в результате чего мужчины устроили драку на глазах у пассажиров, которых они везли», – рассказал очевидец.

Ситуацией воспользовались пассажиры, которые вышли из транспорта, так и не расплатившись за проезд.

После драки водители разъехались по своим маршрутам.

Как сообщал УНИАН, в Николаевке Одесской области 52-летний местный житель набросился с ножом на полицейского.