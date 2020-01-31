В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв – соцсети (фото)

После взрыва над городом поднялся столб дыма.

Утром в пятницу, 31 января, в Ленинском районе оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся столб дыма.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Читайте такжеВ оккупированном Донецке произошел взрыв, есть жертва

По их словам, взрыв произошел в районе «управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП)».

«7:55. Донецк. Бабах на юго-западе?»;

«7.55. Бах хороший был там»;

«Что-то хорошо горит в Ленинском районе. Район УБОПа?»;

«Донецк. 08.05. Что там горит после взрыва в Ленинском районе? Может, кто-то из орков занемог?»;

«Вроде машину взорвали (но это не точно)», - комментировали пользователи.

Более подробной информации о взрыве на данный момент нет.