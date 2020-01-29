Чиновники лесхоза Житомирщины разворовали государственной древесины на 3 миллиона гривень (фото)

Руководители одного из лесных хозяйств региона наладили механизм противоправной реализации оптовых партий деревьев хвойных пород.

Чиновники лесхоза Житомирщины разворовали государственной древесины на 3 миллиона гривень.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

По ее словам, сегодня правоохранители блокировали на Житомирщине масштабное разворовывание государственных лесных ресурсов.

Руководители одного из лесных хозяйств региона наладили механизм противоправной реализации оптовых партий деревьев хвойных пород. Чиновники организовали вырубку леса сверх установленных норм под видом проведения санитарных и плановых порубок. Неучтенную древесину они сбывали аффилированным предприятиям по ценам, вдвое ниже рыночных.

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"Еженедельно дельцы нелегально продавали около сорока кубов древесины. По оперативной информации, руководители лесхоза разворовали свыше 1800 кубов леса на сумму 3 миллиона гривень",- добавила Мартынюк.

Во время обысков в административных помещениях госучреждения, местах проживания фигурантов дела и регистрации фирм-клиентов должностных лиц правоохранители изъяли документацию с доказательствами незаконной деятельности. Также выявлено более 100 кубов древесины, подготовленной к нелегальному сбыту.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Мероприятия по изобличению злоумышленников проводились совместно с ТУ ГБР, расположенным в г. Хмельницке, Государственной экологической инспекцией Полесского округа под процессуальным руководством областной прокуратуры.