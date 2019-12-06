"Получали вознаграждения": в Киеве разоблачили многомиллионную схему подкупа врачей

Расследуется производство по статьям Уголовного кодекса.

В Киеве правоохранители разоблачили преступную схему подкупа врачей для дальнейшего продвижения лекарств и увеличения их продаж.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Установлено, что должностные лица и представители компаний в течение 2018-2019 годов давали взятки врачам Киева и других областей за то, чтобы они выписывали пациентам лекарства "нужной" компании. По данным полиции, сумма предоставленных "вознаграждений" составляет 140 миллионов гривен.

Для получения средств была организована схема уклонения от уплаты налогов путем фиктивных сделок с коммерческими структурами.

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Полиция и прокуратура уже провели ряд обысков в офисах и по местам жительства фигурантов "схемы". Открыто уголовное производство по статьям Уголовного кодекса о подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, и уклонении от уплаты налогов. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, ГБР накрыло сотрудников СБУ, которые отмывали деньги через благотворительные фонды.