Убийство 16-летней Дианы Хриненко: обвиняемому грозит пожизненное заключение

Сейчас досудебное расследование дела завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Обвиняемому в убийстве 16-летней Дианы Хриненко в Кировоградской области в августе 2018 года грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, в настоящее время досудебное расследование дела завершено.

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Отмечается, что при процессуальном руководстве прокуратуры области направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчины, который подозревается в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки (ч. 2 п. 10 ст. 115, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 152, ч 1. ст. 185 УК Украины).

«Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение», - говорится в сообщении.

Подготовительное судебное заседание по делу состоится в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2018 года в Кировоградской исчезла 16-летняя Диана Хриненко, проживавшая в с. Субботцы Знаменского pайона.

Девушка пошла на празднование Дня Независимости и домой не вернулась. Ее останки нашли в марте 2019 года в нескольких километрах от места исчезновения. По подозрению в совершении преступления в Польше был задержан 29-летний мужчина. По версии следствия, подозреваемый нанес девушке смертельные удары по голове и закопал тело в поле.