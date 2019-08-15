В Польше после года поисков задержали подозреваемого в убийстве 17-летней школьницы на Кировоградщине

Молодого человека доставят в суд для избрания меры пресечения.

Полицейские нашли подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко, который скрывался за границей.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на первого заместителя председателя Нацполиции – начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина.

Как установили следователи, ночью 24 августа 2018 года 28-летний житель Знаменского района Кировоградской области напал на 17-летнюю Диану Хриненко, которая возвращалась домой с дискотеки.

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Девушка успела позвонить своему парню и сообщить о нападении. Однако связь прервалась. Останки тела мертвой Дианы Хриненко нашли только в марте 2019-го.

"В рамках поисковых и оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, мы, в буквальном смысле, обыскали каждый колодец, каждую канаву, обошли каждый двор и проверили всех ранее судимых граждан и лиц без постоянного места проживания", – прокомментировал ход следствия заместитель председателя ГУНП Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, вскоре полицейским удалось установить местонахождение предполагаемого убийцы, его объявили в розыск.

"Полицейским удалось установить место нахождения подозреваемого. Оказалось, что после совершения преступления мужчина на протяжении длительного времени скрывался на территории Республики Польша. Благодаря тесному сотрудничеству украинских и польских правоохранителей злоумышленника передано полиции Украины", – информирует Департамент коммуникации.

Сегодня полицейские доставят задержанного в суд для избрания меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, пропавшую во время празднований Дня Независимости Диану Хриненко в августе 2018 года правоохранители сначала искали трое суток. Останки школьницы обнаружили только в марте 2019 года вблизи села Новая Поляна Знаменского района Кировоградской области во время полевых работ.