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В Черноморске умерла 19-летняя девушка, выбросившаяся с 7-го этажа дома

18:12, 28 января 2020
Происшествия
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Анастасия Швец / фото: Facebook Татьяны Швец

В городе Черноморске Одесской области умерла 19-летняя Анастасия Швец, выбросившаяся в конце прошлой недели из окна 7-го этажа жилого дома.

Об этом в Facebook сообщила мать девушки Татьяна Швец.

По сообщению, медики несколько суток боролись за жизнь девушки, ЧП с которой произошло на улице им. Виталия Шума. После падения потерпевшая осталась жива, ее доставили в Ильичевскую районную больницу. Транспортировать ее в Одессу было невозможно. Многие жители Одессы сдавали донорскую кровь, чтобы помочь пострадавшей.

«Сегодня ночью мой Ангелочек покинула нас навсегда! Моя Настенька! Прости меня, я не спасла тебя!», - написала мать погибшей.

Женщина отмечает, что прощание с ее дочерью состоится в четверг, 30 января.

Как сообщал УНИАН, 24 января в Черноморске Одесской области 19-летняя девушка получила тяжелые травмы при падении с 7-го этажа жилого дома на улице им. Виталия Шума.

Мать потерпевшей Татьяна Швец в социальных сетях призвала граждан оказать помощь, в частности, девушке требовалась донорская кровь.

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