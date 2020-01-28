В Харькове на центральной станции метро задержали мужчину с гранатой - СМИ
09:33, 28 января 2020Происшествия
210 0
В пресс-службе полиции обещали прокомментировать инцидент позже.
В Харькове на на "Площади Конституции" задержали мужчину с гранатой / фото metro.kh.ua
В Харькове на центральной станции метро задержали молодого человека с гранатой в кармане.
Об этом NewsRoom сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
Читайте такжеВ Харькове во время акции "за русский язык" произошли столкновения: пострадали два человека (фото, видео)
Инцидент произошел в понедельник вечером на "Площади Конституции". В полиции обещали прокомментировать инцидент позже.
Напомним, ранее в Харькове в результате взрыва в квартире жилого дома погиб 63-летний мужчина. По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты «РГД-5», в результате чего погиб житель квартиры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter