В Харькове на центральной станции метро задержали мужчину с гранатой - СМИ

В пресс-службе полиции обещали прокомментировать инцидент позже.

В Харькове на центральной станции метро задержали молодого человека с гранатой в кармане.

Об этом NewsRoom сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в понедельник вечером на "Площади Конституции". В полиции обещали прокомментировать инцидент позже.

Напомним, ранее в Харькове в результате взрыва в квартире жилого дома погиб 63-летний мужчина. По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты «РГД-5», в результате чего погиб житель квартиры.