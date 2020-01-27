В Харькове в квартире взорвалась граната: умер пенсионер

Других пострадавших нет. Вероятно, мужчина совершил самоубийство.

В Харькове в результате взрыва в квартире жилого дома погиб 63-летний мужчина.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

К месту происшествия на улице Светлой в Московском районе выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

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По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты «РГД-5», в результате чего погиб житель квартиры.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить с собой.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователем решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.