Полмесяца держали в подвале: представители террористической организации хотели завербовать жителя Днепра

Террористы требовали от украинца передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередную попытку террористической организации «МГБ ДНР» завербовать жителя Днепра.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что в декабре 2019 года во время пересечения линии разграничения с временно оккупированной территорией Донецкой области боевики так называемой «МГБ ДНР» похитили бизнесмена из Днепра, который собирался навестить родителей в родном Донецке», - говорится в сообщении.

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Террористы обвинили мужчину в деятельности в ущерб самопровозглашенной «ДНР», в частности в работе на украинские спецслужбы.

В СБУ отмечают, что боевики две недели незаконно удерживали украинца в подвальном помещении, применяя методы психологического и физического давления. «Угрожая расправой над родными, они склонили его к конфиденциальному сотрудничеству», - говорится в сообщении.

Террористы поставили ему задачу собирать и передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты. Кроме того, боевики «конфисковали» у него крупную сумму денег и автомобиль.

В СБУ отмечают, что сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина попал в поле зрения оперативников. «По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины», - говорится в сообщении.