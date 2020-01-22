Кива устроил драку в киевском ресторане: видео

На кадрах можно видеть, как Кива подходит к мужчине и после недолгого обмена репликами бъет его головой, но получает ответный удар.

Скандальный народный депутат Илья Кива устроил драку в киевском ресторане МОССО. Видео инцидента распространяется в соцсетях.

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О драке сообщил Telegram-канал «НОВИНА». На опубликованом видео можно видеть, как Кива подходит к мужчине и после недолгого обмена репликами бъет его головой, но получает ответный удар и отлетает назад. Далее в конфликт вмешиваются окружающие и депутат садится на свое место за столиком.

Киву поюзали в ресторане МОССО, Киев. Кива был на встрече с криминалитетом из Днепра. А Кива не такой уже и крутой) Ударил Киву ветеран АТО Майнман. https://t.co/KdUFoB0Hfhpic.twitter.com/ni50cTBzvT — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) January 22, 2020

Напомним, Илья Кива не раз оказывался в центре скандалов и пикантных ситуаций.

Так, 19 декабря народные депутаты от партий "Батькивщина" и ОПЗЖ заблокировали работу аграрного комитета Верховной Рады. Одним из наиболее активных участников конфликта стал Кива, который настолько завелся, что его с трудом смог успокоить его коллега по фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич.