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Кива устроил драку в киевском ресторане: видео

14:44, 22 января 2020
Происшествия
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Кива подрался / Скриншот с видео - @herooftheday10

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О драке сообщил Telegram-канал «НОВИНА». На опубликованом видео можно видеть, как Кива подходит к мужчине и после недолгого обмена репликами бъет его головой, но получает ответный удар и отлетает назад. Далее в конфликт вмешиваются окружающие и депутат садится на свое место за столиком.

Напомним, Илья Кива не раз оказывался в центре скандалов и пикантных ситуаций.

Так, 19 декабря народные депутаты от партий "Батькивщина" и ОПЗЖ заблокировали работу аграрного комитета Верховной Рады. Одним из наиболее активных участников конфликта стал Кива, который настолько завелся, что его с трудом смог успокоить его коллега по фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

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