Нардепы посреди ночи устроили потасовку в Раде из-за рынка земли (видео)

Конфликт между народными депутатами произошел поздно вечером во время заседания аграрного комитета Рады, на котором должны были рассматривать поправки в законопроект о рынке земли.

Народные депутаты от партий "Батькивщина" и ОПЗЖ заблокировали работу аграрного комитета Верховной Рады.

Депутаты "Батькивщины" и ОПЗЖ начали кричать "Позор", стучать по столам пачками бумаг и разбрасывать их, передает lb.ua.

Между представителями "Слуги народа" и заблокировавших работу депутатов произошли стычки.

Как видно на видео, одним из наиболее активных участников конфликта стал Илья Кива, который настолько завелся, что его с трудом смог успокоить его коллега по фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Видео: Руслан Заєць

Видео: Yevheniya Kravchuk

Комитет, который возглавляет нардеп от "Слуги народа", рассматривал поправки об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Отмечается, что всего их свыше 4 тысяч. Но на заседание пришли нардепы от оппозиционных партий и остановили работу комитета. Они требуют отложить принятие рынка земли до следующего года.

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В конечном итоге в работе комитета решили объявить перерыв. По состоянию на 23:42 аграрный комитет продолжил работу, парламентарии рассмотрели 179 поправок в законопроект о продаже земли.

Юлия Тимошенко заявила, что "все, что сейчас происходит, наша команда будет оспаривать в судах".

Лидер "Батькивщины" ссылается на то, что уже началось 19 декабря, а заседание комитета в этот день запланировано на 8:00, то есть все решения, принятые после полуночи, по ее мнению, незаконны. В ответ глава комитета Николай Сольский отметил, что ранее комитет продолжил работу до 00:30.

Комитет закрыл заседание, как и предполагалось, в 00:30. Рассмотрение правок продолжат с 8:00 19 декабря.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря народные депутаты от "Батькивщины" заблокировали президиум парламента с требованием отказаться от планов по запуску рынка земли.