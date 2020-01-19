Военный эксперт о сбитом самолете МАУ: ответственность несет как обслуга ракетного комплекса, так и руководство Ирана

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ отметил большую вероятность того, что самолет МАУ был сбит зенитно-ракетным комплексом российского производства «Тор-М1».

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что ответственность за сбитый ракетой самолет МАУ вблизи Тегерана несет как обслуга ЗРК «Тор-М1», так и военно-политическое руководство Ирана.

Такое мнение он высказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Вероятность большая, около 95%, что самолет был сбит именно зенитным ракетным комплексом и велика вероятность, что этот комплекс был «Тор-М1» - это ЗРК военной ПВО с дальностью в 12 км и высотой в 6 км. Как только воздушная цель входит в зону поражения этого ЗРК, есть секунды для принятия решения. Происходит запрос на «свой-чужой» и пускаются ракеты очередью из двух. Это небольшие ракеты, но если попала первая и попала вторая, то на самолете происходит пожар, и он «заваливается в штопор», - заявил он.

Романенко отметил низкий профессионализм обслуги ракетного комплекса, из которого был сбит самолет МАУ.

«Эта обслуга, наверное, крылатых ракет в воздухе и на экране своих индикаторов вообще не видела никогда», - добавил он.

«Необходимо определить, кто сбивал самолет, и здесь вопрос не только в том, кто нажимал кнопку. Ответственность раскладывается на всех: от уровня руководства батареи ЗРК и до военно-политического руководства Ирана, поскольку они на время обострения с США не посадили гражданские самолеты, а держались за средства, которые приносит эксплуатация аэропортов», - отметил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

17 января министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Иран согласился передать Украине «черные ящики».