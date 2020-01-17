Во Львове таксист с сообщником украли платежный терминал (видео)

Сейчас преступники задержаны.

Во Львове задержали таксиста, который вместе с сообщником украл платежный терминал в центре города.

Читайте такжеВ Харькове неизвестные взорвали банкоматКак говорится в сюжете ТСН, о том, что украденное погрузили в такси, полиции сообщили очевидцы.

Подозрительное авто копы заметили за километр от места преступления. Когда остановили машину – оказалось, что водитель без прав. Их мужчину лишили за вождение в состоянии наркотического опьянения. В машине он был вместе с сообщником. В преступлении мужчины признались.

В салоне такси нашли только инструменты, потому что сам терминал злоумышленники выбросили в парке, перед тем забрав деньги. Сейчас мужчины задержаны.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве при попытке ограбления банка взорвали банкомат.