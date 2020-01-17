Во Львове таксист с сообщником украли платежный терминал (видео)
13:47, 17 января 2020Происшествия
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Сейчас преступники задержаны.
Таксиста, который украл платежный терминал в центре Львова, поймали
Во Львове задержали таксиста, который вместе с сообщником украл платежный терминал в центре города.
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Подозрительное авто копы заметили за километр от места преступления. Когда остановили машину – оказалось, что водитель без прав. Их мужчину лишили за вождение в состоянии наркотического опьянения. В машине он был вместе с сообщником. В преступлении мужчины признались.
В салоне такси нашли только инструменты, потому что сам терминал злоумышленники выбросили в парке, перед тем забрав деньги. Сейчас мужчины задержаны.
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