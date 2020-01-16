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В Харькове киллер в упор расстрелял мужчину (видео)

21:54, 16 января 2020
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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48-летнего мужчину киллер ждал у подъезда его дома. И открыл огонь только тогда, когда жертва ступила на лестницу.

По предварительной информации, было по меньшей мере 5 выстрелов, потерпевший получил тяжелые ранения в живот. Он умер еще до приезда медиков.

В настоящее время правоохранители ищут убийцу: он спортивного телосложения, в темной одежде.

Вероятные мотивы преступления и личность погибшего полиция пока не разглашает. По данным журналистов, он работал в похоронном бюро.

Как сообщал УНИАН, суд в Харькове взял под стражу без права внесения залога харьковчанина, который подозревается в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ, вероятно, на заказ РФ.

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