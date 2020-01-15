Убийство в Каховке: ГБР подозревает полицейского в сокрытии преступления

Из-за его действий следствие рассматривало ошибочную версию преступления.

Одному из работников Каховского отдела полиции Херсонской области сообщено о подозрении в сокрытии преступления из-за резонансного убийства, которое произошло 1 января.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, следствием установлено, что старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции исказил обстоятельства убийства 26-летнего жителя Каховки.

"С участием правоохранителя были искусственно созданы условия самообороны и скрытые обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ. Для этого полицейский произвел выстрелы в сторону товарища по оружию, принадлежавшему потерпевшему, который на то время уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений", - говорится в сообщении.

В ГБР пояснили, что из-за таких действий правоохранители рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты. "В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок", - уточняют в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, утром 1 января 2020 года в г. Каховка Херсонской области 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. От полученных огнестрельных ранений потерпевший через два дня скончался. 3 января суд арестовал подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

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По факту убийства расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции.

4 января под местным управлением полиции состоялась акция протеста. Местные жители требовали расследования резонансного убийства.

Впоследствии генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя Каховки.