Некоторые доказательства в деле о стрельбе в Каховке с участием экс-милиционера исчезли – СМИ

Протесты у райотдела полиции в Каховке утихли: местные жители приносят к зданию лампадки и цветы.

Некоторые из доказательств по делу о стрельбе с участием экс-милиционера, в результате которого погиб 26-летний Владимир Чебукин, исчезли. В частности – телефон погибшего и все записи с камер видеонаблюдения.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Громадського Татьяна Безрук.

По состоянию на вечер 5 января протесты у райотдела полиции в Каховке утихли: местные жители приносят к зданию лампадки и цветы.

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«По делу: адвокату семьи потерпевших не дали материалы дела (следователь держал их в руках и говорил ей, что материалов нет). С одной из камер наблюдения на месте стрельбы (я ходила смотрела, их там минимум 5-6) нет записей. Телефон убитого исчез», – написала журналистка.

Кроме того, добавила она, на месте стрельбы нашли оружие. Следствие говорит, что это – пистолет убитого, впрочем, родственники и родные мужчины это отрицают. А обыски у подозреваемого прошли через 3 дня после стрельбы.

Как сообщал УНИАН, в Каховке з 4 января продолжаются протесты возле райотдела полиции из-за гибели 26-летнего Владимира Чебукина. Местные жители уверены, что к убийству причастны копы.

По версии следствия, мужчина пришел выяснить отношения с сожителем своей бывшей жены – бывшим правоохранителем. В ходе конфликта гость произвел выстрел из травматического пистолета в своего оппонента, но не попал. Однако экс-милиционер из карабина выпустил по меньшей мере 7 пуль. Именно столько гильз нашли на месте происшествия.

Пострадавшего госпитализировали, но спасти так и не смогли. Родственники погибшего и небезразличные жители хотят, в частности, узнать, один ли человек стрелял, ведь в ну ночь вместе с подозреваемым в компании был действующий коп.

Вскоре глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев пообещал контролировать ход расследования. А в полиции заявили о повторной судебно-медицинской экспертизе тела убитого по требованию его родственников. За дело также взялось ГБР.