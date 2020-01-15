Авиакатастрофа в Иране: секретаря СНБО и представителей Офиса генпрокурора заслушают в закрытом режиме

Комитет решил «обратиться к СНБО с просьбой оперативно и в полной мере информировать комитет о ходе расследования катастрофы».

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решил в закрытом режиме заслушать секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и представителей Офиса генерального прокурора относительно сбитого иранскими военными самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены комитета приняли единогласно.

Решение объявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

В частности, он заявил, что комитет решил обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины с просьбой оперативно и в полной мере информировать комитет о ходе расследования катастрофы».

В этой связи в комитете решили заслушать секретаря СНБО и представителей Офиса генерального прокурора на очередном заседании комитета в закрытом режиме».

При этом, на просьбу УНИАН, точную дату заседания председатель комитета не сообщил и сказал, что она будет обнародована на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных.