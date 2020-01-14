В Днепре полиция начала расследование по факту смерти бездомного, который заживо сгорел в центре города

По данным полиции, мужчина упал в костер, загорелся и от полученных ожогов скончался на месте.

В Днепре по факту смерти бездомного в центре города полиция открыла два уголовных производства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

«Предварительно установлено, что 13 января около 17:00 двое мужчин грелись у костра на площади Героев Майдана г. Днепр. В результате неосторожного обращения один из мужчин упал в костер, загорелся и от полученных ожогов скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

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Полиция также подтверждает, что факт возгорания мужчины был снят очевидцами происшествия на видео и выложен в сеть Интернет, однако на месте никто не бросился его спасать.

«В действиях лиц, которые не оказали помощь пострадавшему, находившемуся в опасном для жизни состоянии, усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 136 Уголовного кодекса Украины - сообщает отдел коммуникации.

Также по факту смерти мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (несчастный случай). Сейчас полиция устанавливает личность потерпевшего и все обстоятельства случившегося. Известно, что погибший был бездомным.