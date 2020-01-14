В Черниговской области во время движения загорелся поезд «Киев – Шостка» (фото)

Из-за пожара было задержано движение 16 поездов. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Черниговской области вчера во время движения загорелся електролокомотив поезда «Киев - Шостка».

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области.

Согласно информации, в 15:04 в Службу спасения «101» в Бахмачском районе поступило сообщение о том, что между станциями «Хилимоново» и «Бахмач» произошел пожар електролокомотива регионального экспресса №785 «Шостка-Киев», где находились 254 пассажира и 11 человек обслуживающего персонала.

По вызову на место происшествия прибыло отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Черниговской области и пожарный поезд станции «Конотоп». К этому времени вагоны с пассажирами были уже отцеплены и находились на безопасном расстоянии. Пожарные ликвидировали пожар в течение часа.

В результате пожара произошла задержка движения 16 поездов в направлении от железнодорожной станции «Конотоп» до железнодорожной станции «Киев» Юго-Западной железной дороги. Огнем повреждено оборудование, агрегаты, внутренняя облицовка и конструктивные элементы електролокомотива.

На время тушения пожара в отцепленных вагонах было освещение и отопление. Погибших и травмированных нет.

Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

В «Укрзализныце» сообщили, что проводят проверку по этому факту.